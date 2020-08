La precisazione di Ricciardi su scuole ed elezioni. Poi aggiunge: "Non ci sarà un nuovo lockdown" (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo le polemiche è arrivata la precisazione. "Ho detto che in Italia adesso è possibile riaprire le scuole e andare votare". Così, in una intervista al quotidiano online, 'IlSussidiario.net' il consulente del ministero della Salute nella gestione dell'emergenza coronavirus, Walter Ricciardi precisa il suo pensiero dopo che ieri, a seguito di un suo ... Leggi su notizie.tiscali

Le prossime elezioni e anche la riapertura delle scuole possono «essere a rischio» «se la circolazione del virus torna ad aumentare». Lo ha detto Walter Ricciardi, professore di Igiene dell'Università ...

