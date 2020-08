La pandemia ha trasformato il mercato illegale della droga (Di venerdì 21 agosto 2020) Durante il lockdown i narcotrafficanti hanno trovato delle alternative per il trasporto e lo spaccio di droga, anche perché le forze di polizia sono state concentrate sui controlli sanitari. Il rapporto di Europol. Leggi Leggi su internazionale

L’impatto sanitario ed economico del covid-19 è stato immenso e ha toccato le vite di tutti. Un mercato che invece è rimasto al riparo è quello delle droghe illegali. Anzi, in alcuni paesi il settore ...

Sisma e pandemia: in Valnerina, tra burocrazia che paralizza e coraggio di cambiare. Don Avenati (Preci): “Più fragili e vulnerabili”

“Piove sul bagnato”: recupera il verso di pascoliana memoria, “Piove sul bagnato: lagrime su sangue, sangue su lagrime”, don Luciano Avenati, parroco dell’Abbazia di Sant’Eutizio in Preci, per ricorda ...

L'impatto sanitario ed economico del covid-19 è stato immenso e ha toccato le vite di tutti. Un mercato che invece è rimasto al riparo è quello delle droghe illegali. Anzi, in alcuni paesi il settore ...