"La nave quarantena qui non può sbarcare". Migranti, si ribella anche il sindaco del Pd. Schiaffo alla Lamorgese, Salvini applaude (Di venerdì 21 agosto 2020) La situazione Migranti in Sicilia è fuori controllo e anche i sindaci del Pd si ribellano. A Trapani, il primo cittadino Giacomo Tranchida ha rifiutato di concedere lo sbarco alla nave quarantena usata per gli immigrati, mentre a Lampedusa l'hotspot è affollato da 1.400 ospiti (capienza prevista era 190) nelle ultime 24 ore sono sbarcati 526 Migranti. Un conto impossibile da sostenere. "Totale solidarietà al sindaco - fa sapere Matteo Salvini - . Un gesto coraggioso, soprattutto perché il sindaco non ha esitato a polemizzare con il suo Pd che - da Roma - pretende di calpestare i territori. Il Viminale è in stato confusionale - continua il leader ... Leggi su liberoquotidiano

matteosalvinimi : Totale solidarietà al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, contro lo sbarco della nave usata per la quarantena de… - SkyTG24 : Migranti, il sindaco Trapani vieta lo sbarco della nave quarantena Aurelia - MediasetTgcom24 : Nave quarantena Aurelia, il sindaco di Trapani vieta lo sbarco di 250 migranti #Trapani - IUccido : RISORSE Migranti, 25 migranti positivi nel centro di accoglienza a Monastir: 'Chiediamo la nave quarantena' - alessandro1846 : RT @matteosalvinimi: Totale solidarietà al sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, contro lo sbarco della nave usata per la quarantena degli… -