LA NAVE AZZURA HA LASCIATO TRAPANI… E LA RISSA VERBALE NEL PD: Salvini solidarizza con Tranchida (Di venerdì 21 agosto 2020) Cominciamo dalla fine. Come era prevedibile l’On. Salvini è subito entrato in campo ed oggi ha dettato alla stampa la sua piena solidarietà al Sindaco di Trapani, la giusta risposta per chi come il sindaco Tranchida ha praticato il populismo, forse Tranchida potrebbe aver trovato un nuovo sponsor per il suo futuro, ecco quanto dice... L'articolo LA NAVE AZZURA HA LASCIATO TRAPANI… E LA RISSA VERBALE NEL PD: Salvini solidarizza con Tranchida puoi vederlo su: Tvio Trapani. Leggi su tvio

437647627 : @Serac74074405 @matteosalvinimi La Nave Azzura è natante kazako -