La movida sfrenata di San Lorenzo: Spritz, assembramenti e niente mascherine (Di venerdì 21 agosto 2020) L’estate porta con sè le feste migliori: a San Lorenzo c’è voglia di movida e di divertimento senza freni. Ma il pericolo Covid è sempre in agguato. “Non ce n’è Covid!”. Questo è lo slogan che serpeggia tra i giovani e non solo, tra risate e spensieratezza. La voglia di divertirsi senza troppi pensieri è … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Sassello si allinea ai comuni costieri del savonese: il sindaco firma l'ordinanza di divieto di vendita d'asporto dalle 20 alle 6

Non solo i 14 comuni costieri del savonese hanno firmato congiuntamente un'ordinanza di divieto di vendita d'asporto delle bevande alcoliche dalle 20.00 alle 6.00, ma anche il sindaco di Sassello Dani ...

Calci e pugni nella movida: 17enne aggredito dai bulli nel Napoletano

Gli hanno spaccato il naso in più punti. Una frattura scomposta dovuta a una furiosa testata infertagli da un bullo martedì sera. Il dolore, il sangue e poi la corsa in ospedale. Un incubo per un giov ...

