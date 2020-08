La ministra Azzolina ha detto che i nuovi banchi con le ruote non sono indispensabili, ma servono (Di venerdì 21 agosto 2020) «sono molto migliorativi. Favoriscono la didattica di gruppo. Non ci trovi sotto il chewingum di tuo nonno», ha spiegato a Repubblica Leggi su ilpost

fattoquotidiano : Scuola, ministra Azzolina su La7: “Salvini la paragona a lager? È un gaglioffo, i suoi sono livelli da trogloditi.… - fanpage : 'Non è un ministro, ma una persona con problemi'. Parole pesanti da parte di Matteo Salvini per la Ministra Azzolina - La7tv : #inonda La Ministra dell'Istruzione @AzzolinaLucia rivela che da settembre ci sarà un presidio sanitario nelle… - luisa_chiari : RT @gladiatoremassi: #salvini non vuole mandare più sua figlia a scuola!! #Azzolina gli ricorda che la scuola è importante serve a farsi un… - dan2cil : RT @ImolaOggi: Un esempio per gli studenti... ??Azzolina (presunta ministra dell'istruzione) insulta Salvini: “gaglioffo troglodita” https:… -