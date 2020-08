La minaccia di De Luca: pronto a chiudere la Campania (Di venerdì 21 agosto 2020) La crescita dei contagi di coronavirus preoccupa il Governatore della Campania che già pensa a nuovi drastici provvedimenti. «Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo nazionale di ripristinare la limitazione della mobilità interregionale. È un orientamento che assumeremo tra una settimana o 10 giorni, con grande determinazione salvo i casi soliti, motivi di lavoro o sanitari, che gli spostamenti. Ci regoleremo anche in base all'andamento del contagio nelle altre regioni». Così il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, in una diretta Facebook. Leggi su iltempo

La crescita dei contagi di coronavirus preoccupa il Governatore della Campania che già pensa a nuovi drastici provvedimenti. «Verificheremo alla fine di agosto se dovremo chiedere o meno al governo na ...

