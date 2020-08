La Lista Insieme si presenta: con Massimiliano Borelli per un Albano Migliore (Di venerdì 21 agosto 2020) Insieme per Albano Laziale, una delle nove liste a sostegno del candidato sindaco Massimiliano Borelli. Già presente in consiglio comunale negli ultimi 5 anni dell’amministrazione guidata da Nicola Marini, e rappresentata tra i banchi della maggioranza dal consigliere Enrica Cammarano dall’assessore all’ambiente Aldo Oroccini, entrambi ricandidati. Con Enrica Cammarano andiamo ad approfondire i temi per i quali la Lista vuole caratterizzarsi e a conoscere la squadra che scenderà in campo in vista del voto del 20 e del 21 settembre. Consigliere Cammarano da dove riparte la Lista Insieme? Non può che ripartire dal rispetto per l’ambiente favorendo le politiche che garantiscono uno sviluppo sano ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : La Lista Insieme si presenta: con Massimiliano Borelli per un Albano Migliore - KSlayeon309 : @winthaerbear Ma quelli li devo guardare insieme a te,,, E poi sai che alla fine non seguo mai la lista .... - TassoneMirko : Elezioni comunali, “Per Serra Insieme” ufficializza simbolo e candidati: «Siamo la lista dell’orgoglio serrese» - I… - Phaelon2 : @LiaQuartapelle @freecris @navalny @MarinaSereni Che ne dite se invece di perdere tempo dietro il Grillo russo che,… - EASYONGBOK : quindi adesso è un altro struggle da aggiungere alla lista insieme a minho in boxer? -

Ultime Notizie dalla rete : Lista Insieme Comunali 2020: Gasco presenta i candidati della lista "Insieme per Vicoforte" Cuneo24 Fratelli d'Italia, le liste sono fatte. "Unità e coerenza il nostro punto di forza"

Liguria - "In un’epoca in cui pare la maggior parte dei partiti debba sedare conflitti interni e mediare tra i propri candidati, Fratelli d’Italia si distingue per due caratteristiche: coerenza e coes ...

"Donne, insieme contro la violenza"

"Abbiamo raccolto oltre 400 firme per presentare la lista, adesso le depositeremo e dal 22 inizieremo la campagna elettorale". Adriano Romanelli, 44 anni, rodigino di professione metalmeccanico, si pr ...

Liguria - "In un’epoca in cui pare la maggior parte dei partiti debba sedare conflitti interni e mediare tra i propri candidati, Fratelli d’Italia si distingue per due caratteristiche: coerenza e coes ..."Abbiamo raccolto oltre 400 firme per presentare la lista, adesso le depositeremo e dal 22 inizieremo la campagna elettorale". Adriano Romanelli, 44 anni, rodigino di professione metalmeccanico, si pr ...