La lezione di Draghi: buono-cattivo, pane al pane e vino al vino (Di venerdì 21 agosto 2020) Si dice che un vero leader si riconosca anche dalla capacità di innovare il linguaggio. Mario Draghi lo ha fatto in modo spiazzante, riportando a galla due termini antichi e quasi dimenticati – buono e cattivo – recuperando alla politica il senso per l’etica collettiva e la morale privata. Il debito, dunque, ha detto l’ex presidente della Bce, può essere buono o cattivo a seconda di come viene usato. In tempi di smarrimento come quelli che stiamo vivendo il ripristino di categorie essenziali e facili da riconoscere, perché presenti nell’esperienza di tutti, ha la forza di una rivoluzione. Non ha bisogno di riferirsi a teorie complicate, a sofismi o a teoremi distillati per pochi. Non deve neanche affidarsi a una compiaciuta verbosità per attirare ... Leggi su ildenaro

