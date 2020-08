La legge dell’amore | Il Vangelo di oggi venerdì 21 Agosto 2020 (Di venerdì 21 agosto 2020) La legge di Dio è una legge d’amore e i suoi comandi ci chiedono di amare: ecco quali sono le due principali indicazioni che Dio ci dà per la vita, e per la vita eterna. LITURGIA DELLA PAROLA – Venerdì 21 Agosto 2020 S. Pio X (m); S. Ciriaca; S. Privato 20.a del Tempo Ordinario … L'articolo La legge dell’amore Il Vangelo di oggi venerdì 21 Agosto 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

fabius966 : RT @KampliMaruti: Nel mio mondo la sola legge è l'amore. Io non chiedo amore, lo do. Questa è la mia natura. È nella natura stessa dell'am… - sirius712 : RT @KampliMaruti: Nel mio mondo la sola legge è l'amore. Io non chiedo amore, lo do. Questa è la mia natura. È nella natura stessa dell'am… - FabLus17 : @FrancescoRoma78 @TutelaMagliaNA Al di la dell'estetica e dell'amore per la maglia... Ma da proprio fastidio agli o… - marco_merighi : RT @KampliMaruti: Nel mio mondo la sola legge è l'amore. Io non chiedo amore, lo do. Questa è la mia natura. È nella natura stessa dell'am… - KampliMaruti : Nel mio mondo la sola legge è l'amore. Io non chiedo amore, lo do. Questa è la mia natura. È nella natura stessa d… -

Ultime Notizie dalla rete : legge dell’amore Maddaloni, il prof. Luigi Ceci va in pensione dopo una vita spesa per l'insegnamento e la Musica l'eco di caserta