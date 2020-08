La Lega si schiera con Briatore e chiede al sindaco di Arzachena di revocare l’ordinanza anti-decibel. Ma intanto si scopre che al Billionaire ci sono 6 casi di contagio (Di venerdì 21 agosto 2020) “Lo stop alla diffusione della musica su tutto il territorio di Arzachena nel pieno della stagione turistica estiva per ogni tipologia di esercizio commerciale, alberghi compresi, a mezzanotte (aree all’aperto) e all’una (locali al chiuso) imposto con la recente ordinanza del sindaco della cittadina della Costa Smeralda è una follia”. E’ quanto ha scritto il deputato e coordinatore regionale della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili, in merito all’ordinanza del sindaco di Arzachena, Roberto Ragnedda che ha deciso lo stop della musica alle 24 e un limite ai decibel. “Flavio Briatore ha ragione – ha aggiunto l’esponente del Carroccio -, con questo coprifuoco non si prevengono assolutamente i contagi da covid ma si ... Leggi su lanotiziagiornale

