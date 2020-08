La Lega B festeggia lo Spezia: “Complimenti per la storica promozione” (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo la storica promozione di ieri sera in Serie A per la prima volta in 114 anni di storia, sono tanti i messaggi di augurio per lo Spezia di Vincenzo Italiano, vero artefice di questa festa. Non poteva mancare di certo il complimento da parte della Lega di B che dopo Frosinone e Crotone, festeggia il club ligure alla sua prima apparizione nel massimo campionato italiano. Questo il post su twitter che saluta i bianconeri: “Lo Spezia vola in Serie A! Complimenti agli Aquilotti per questa fantastica stagione suggellata dalla vittoria dei PlayOff20 e dalla prima storica promozione in massima serie!” Il percorso dello @acSpezia è completato! Il traguardo della massima serie è stato tagliato e gli Aquilotti raggiungono Benevento e Crotone, ... Leggi su alfredopedulla

