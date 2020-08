La Juventus sogna il ritorno di Pogba: due cedibili di lusso nei piani di Paratici (Di venerdì 21 agosto 2020) Uno degli obiettivi del club bianconero sarebbe quello di riportare a Torino Paul Pogba: Paulo Dybala e Douglas Costa potrebbero essere inseriti nell'affare Leggi su 90min

Giacomobacci2 : RT @CalcioPillole: Il #Monza sogna in grande, e la #SerieB sembra già stare stretta ai brianzoli. Per l'attacco l'obiettivo è Sebastian #G… - Fprime86 : RT @CalcioPillole: Il #Monza sogna in grande, e la #SerieB sembra già stare stretta ai brianzoli. Per l'attacco l'obiettivo è Sebastian #G… - carlopao86 : RT @CalcioPillole: Il #Monza sogna in grande, e la #SerieB sembra già stare stretta ai brianzoli. Per l'attacco l'obiettivo è Sebastian #G… - CalcioPillole : Il #Monza sogna in grande, e la #SerieB sembra già stare stretta ai brianzoli. Per l'attacco l'obiettivo è Sebasti… - RealHumanBeing8 : Ad aprile è OTTAVA, ben 10 posizioni recuperate, si sogna l'Europa, distante appena 4 punti ma la convincente vitto… -