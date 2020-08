La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni” (Di venerdì 21 agosto 2020) Al triplice fischio dell’arbitro Makkiele, la Juventus con un tweet si congratula con il Siviglia per la sesta vittoria della coppa europea. Congratulations to @SevillaFC ENG on winning the @EuropaLeague. — JuventusFC (#Stron9er ) (@Juventusfcen) August 21, 2020 Foto: Twitter Siviglia L'articolo La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni”, interisti indispettiti - susydigennaro : RT @napolimagazine: TWEET - La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni”, interisti indispettiti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TWEET - La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni”, interisti indispettiti - napolimagazine : TWEET - La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni”, interisti indispettiti - apetrazzuolo : TWEET - La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni”, interisti indispettiti -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus applaude La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni” alfredopedulla.com TWEET - La Juventus applaude il Siviglia: “Congratulazioni”, interisti indispettiti

Al triplice fischio dell’arbitro Makkiele, la Juventus con un tweet si congratula con il Siviglia per la sesta vittoria della coppa europea. Tifosi interisti indispettiti.

Zhang raggiunge l'Inter, Conte applaude: "Un valore aggiunto"

L'Inter pensa in grande. Lunedì a Dusseldorf i nerazzurri sfidano in semifinale di Europa League lo Shakhtar Donetsk, ultimo ostacolo che li separa dall'atto conclusivo del torneo contro una tra Sivig ...

Al triplice fischio dell’arbitro Makkiele, la Juventus con un tweet si congratula con il Siviglia per la sesta vittoria della coppa europea. Tifosi interisti indispettiti.L'Inter pensa in grande. Lunedì a Dusseldorf i nerazzurri sfidano in semifinale di Europa League lo Shakhtar Donetsk, ultimo ostacolo che li separa dall'atto conclusivo del torneo contro una tra Sivig ...