La Juve vuole pensionare Higuain, lui si impunta: l'argentino blocca il mercato dei bianconeri (Di venerdì 21 agosto 2020) La Juventus, che per lui ha sborsato 90 milioni, ora vuole liberarsene, pensionandolo prima del tempo. Grana Gonzalo Higuain per i bianconeri. Leggi su tuttonapoli

forumJuventus : [TS] Bernardeschi vuole restare alla Juve nonostante il cambio di procura ?? - forumJuventus : La Roma non vuole cedere Dzeko che sembra essere in cima ai desideri della Juve per l’attacco. Milik continua a dar… - Gazzetta_it : Triangolo per @EdDzeko: la #Juve lo vuole, @arekmilik9 alla Roma può sbloccarlo - Sylens720 : RT @forumJuventus: [GdS] Juve, Higuain ora è un problema: si impunta per restare e non vuole rinunciare neanche ad un centesimo ?? https://t… - Fab_Couto : RT @ugoal27: Senza Champions Immobile, Milinkovic e Luis Alberto nessuna squadra in Italia (tranne la Juve forse) li avrebbe tenuti per 4/5… -