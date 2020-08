La Grande Storia, stasera su Rai 3 con Paolo Mieli: Vittime e carnefici (Di venerdì 21 agosto 2020) La Grande Storia: Vittime e carnefici, stasera 21 agosto su Rai 3 con Paolo Mieli Questa sera, 21 agosto 2020, va in onda su Rai 3 una nuova puntata di La Grande Storia, il programma a cura di Paolo Mieli che attraverso immagini esclusive, le voci dei protagonisti e dei grandi storici, ci porta nei luoghi che hanno fatto il Novecento e non solo. L’appuntamento di stasera si intitola Vittime e carnefici, con un’approfondita analisi di quelli che sono stati gli uomini che hanno caratterizzato la parabola del nazismo: Hitler, Goebbels, Himmler, gerarchi, soldati. Ma non si è trattato solo di un affare di uomini: al partito erano infatti ... Leggi su tpi

