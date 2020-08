La Germania vuole diventare più influente in politica estera (ancora di più) (Di venerdì 21 agosto 2020) Negli ultimi vent’anni la Germania è stata descritta allo stesso tempo come prima potenza economica europea, e dunque molto influente da questo punto di vista, e come una nazione riluttante ad assumere una vera e propria leadership geopolitica del continente. Tanto che, quando si parla della coppia franco-tedesca, evocata come unico asse in grado di dare una direzione all’Europa, spesso la Germania viene descritta come il cavallo (il motore, la forza industriale), e la Francia come il cavaliere (la testa, il pensiero militare). Secondo il Monde, che martedì ha pubblicato un lungo articolo firmato da Thomas Wieder, corrispondente da Berlino, e Piotr Smolar, corrispondente diplomatico, oggi le cose stanno cambiando, e Berlino non può più tirarsi indietro di fronte a quello che ... Leggi su linkiesta

mobbastadavvero : RT @senzasinistra: Ma se secondo alcuni di voi il #Covid in #Italia e i numeri dei #contagi sono #falsi e sono tutti un #complotto del Gov… - NoEuroNoPD : RT @pbrex668: @GeopoliticalCen Ho già avuto modo di dire che la Germania vuole il Mediterraneo. Grecia, accordi e appoggio alla Turchia, st… - xjsekhmet : RT @stopridingmyD: 'Amica' che torna dalla Germania dopo due mesi e vuole mettersi la cintura nel posto dietro perché 'In Germania si fa co… - GabrieleIuvina1 : La differenza tra Italia e Germania. #Alitalia #Lufthansa in Germania le imprese non vogliono lo Stato dentro perch… - Beniami45200 : E, a questo punto, un poco di dittatura ci vuole. Si devono impedire le importazioni di nuovi veicoli dall'Europa e… -

Ultime Notizie dalla rete : Germania vuole La Germania vuole diventare più influente in politica estera (ancora di più) Linkiesta.it Christophe SIMON / POOL / AFP

Negli ultimi vent’anni la Germania è stata descritta allo stesso tempo come prima potenza economica europea, e dunque molto influente da questo punto di vista, e come una nazione riluttante ad assumer ...

Inter: i misteri di Icardi e Perisic, in finale di Champions senza convincere

Alle volte la vita è proprio strana, non ne vuole sapere, decide per conto suo e ti regala situazioni che non avresti pensato di vivere, belle o brutte che sian ...

Negli ultimi vent’anni la Germania è stata descritta allo stesso tempo come prima potenza economica europea, e dunque molto influente da questo punto di vista, e come una nazione riluttante ad assumer ...Alle volte la vita è proprio strana, non ne vuole sapere, decide per conto suo e ti regala situazioni che non avresti pensato di vivere, belle o brutte che sian ...