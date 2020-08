La gaffe di Bolsonaro: il presidente scambia un uomo affetto da nanismo per un bambino e lo prende in braccio – Video (Di venerdì 21 agosto 2020) Sta facendo il giro del web un Video che mostra l’ultima gaffe del presidente del Brasile, Jair Bolsonaro. Il politico è in visita a Sergibe, città brasiliana, durante l’inaugurazione di una centrale termoelettrica, si intrattiene con la folla quando a un certo punto prende in braccio un uomo affetto da nanismo. La reazione è immediata: “Pensava fosse un bambino”, dicono i social. Nelle immagini una donna urla “non è un bambino”, e poco dopo, Bolsonaro mette giù l’uomo. E non manca chi fa notare che, nonostante le numerose polemiche, il presidente va ancora in giro senza ... Leggi su ilfattoquotidiano

