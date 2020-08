La Francia è il Paese europeo che esporta più gelato (Di venerdì 21 agosto 2020) Nel 2019, nell’Unione europea sono stati prodotti oltre 3 miliardi di litri di gelato (+6% rispetto al 2018) e gli Stati membri ne hanno esportato 222mila tonnellate di nei paesi extra UE, per un valore complessivo di 723 milioni di euro. Tra gli Stati membri dell’UE, la Germania è stata il principale produttore di gelato nel 2019, producendo 635 milioni di litri di gelato (pari al 21% della produzione totale). L’Italia ha prodotto 554 milioni di litri (18%). La Francia esporta un quarto del gelato europeo nei Paesi extra Ue: 55mila tonnellate di gelato solo nel 2019. Al secondo posto ci sono i Paesi Bassi che hanno esportato 35mila tonnellate di gelato, ovvero il 16% del totale ... Leggi su linkiesta

matteosalvinimi : Sgarbi: 'L'unico Paese in stato di emergenza è l'Italia: perché noi sì ma Spagna, Francia e Germania no? State face… - WLITALIA1 : @tempoweb In Spagna oltre tremila casi al giorno, in Francia cinquemila, in Italia 600/700....indovinate qual è l'u… - KamberajMarino : @mittdolcino @DavideCrusader cioe se e Ue ha tutto il diritto di robare a qualsiasi paese come francia belgio e ola… - ecunit80 : @cesarebrogi1 Non si vieta il fumo non ostante i circa 70.000 morti all'anno in Francia...puoi pensare che un presi… - atestaltasempre : RT @ecunit80: #Covid_19 Macron dice: Non posso fermare la Francia, il rischio zero non esiste. Lo dice perché sa come tutte le persone norm… -