La dichiarano morta: a 81 anni si risveglia 7 ore dopo in obitorio e… (Di venerdì 21 agosto 2020) Può sembrare il preambolo di un film horror. In effetti l’ambientazione in un luogo così vicino alla morte come un obitorio potrebbe anche funzionare nel ricreare quelle atmosfere suggestive. Tuttavia non si tratta di una storia di finzione. L’episodio è avvenuto davvero ai danni di una 81enne russa. Zinaida Kononova, la malcapitata, era infatti stata sottoposta ad un intervento chirurgico, in seguito al quale l’avevano dichiarata morta. Come da prassi, il personale ha trasportato la salma in obitorio. I medici hanno posizionato il corpo sul tavolo, per sottoporlo ai dovuti accertamenti. Tuttavia, 7 ore dopo una dipendente ha ritrovato il corpo riverso a terra, sul pavimento. La malcapitata era caduta nel tentativo di scendere dal tavolo. In seguito, ... Leggi su velvetgossip

infoitesteri : La dichiarano morta dopo l'operazione, si risveglia dall'obitorio. L'incredibile caso di una 81enne

