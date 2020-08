La denuncia di Alba Parietti di ritorno da Ibiza: a Malpensa nessun controllo (Di venerdì 21 agosto 2020) Con una storia Instagram Alba Parietti ha denunciato la mancanza di controllo a Malpensa. Appena atterrata con il volo da Ibiza pensava di dovere seguire alcuni step prima di tornare a casa, invece nessun controllo. Si parla tanto del pericolo di chi torna da un viaggio all’estero, in particolare dei ritorni anche dalla Spagna, Alba Parietti non ha potuto fare altro che denunciare la mancanza di controlli e ovviamente l’assenza di un tampone. A Ibiza ha una casa ma ha anticipato il suo rientro in Italia proprio per la paura del Covid. Il suo programma è di continuare le vacanze in montagna, dove è più semplice stare lontani dal pericolo. La delusione ... Leggi su ultimenotizieflash

