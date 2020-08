La ‘Crazy Pizza’ di Flavio Briatore criticata sui social: “25 euro per una margherita a Porto Cervo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Crazy Pizza, ma soprattutto crazy prezzi. La catena di pizzerie dell’imprenditore Flavio Briatore è finita al centro delle polemiche per le critiche al menù (in particolare la colonnina di destra). Crazy Pizza vanta ristoranti a Londra (Marylebone), Montecarlo e a Porto Cervo. Location esclusive, e i prezzi si adattano: nell’ultimo locale aperto, Montecarlo, una margherita costa 15 euro, ma il prezzo – giura chi ci è stato, postando le foto sui social – sale a 25 nel ristorante in Sardegna. Per non parlare delle pizze ‘gourmet’: mozzarella e prosciutto di Parma? 26 euro. Focaccia di Recco con il formaggio? 19 euro. Se già il prezzo sembra troppo alto a prescindere, a scatenare gli utenti ... Leggi su ilfattoquotidiano

