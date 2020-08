La copertina di Gente che definisce Chanel Totti «gemella di mamma Ilary» nascondendone il volto (Di venerdì 21 agosto 2020) Chanel Totti, la figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, è un personaggio pubblico. La ragazzina, nonostante abbia appena 13 anni, pubblica contenuti sui suoi profili social Tik Tok e Instagram e compare anche – spesso e volentieri – su quelli dei genitori. Nulla giustifica, però, la copertina dell’ultimo numero di Gente. La ragazzina è ritratta mentre fa il bagno con il padre e, col volto pixelato, ne viene mostrato il corpo da adolescente in costume da bagno con la fotografia che ne inquadra principalmente la parte posteriore. LEGGI ANCHE >>> Da Capitano a capitano (eh già, a volte càpitano): la stretta di mano tra Totti e Salvini La «gemella di ... Leggi su giornalettismo

ElisaDospina : Indispensabile mettere le chiappe di una 13enne in copertina eh? #Gente - ineedlouis : RT @LaGio___: Spero che Totti quereli quelli di Gente per aver spiattellato il culo della figlia tredicenne in copertina - _marco_sly_ : RT @gnu4545: Foto esclusive della tredicenne Chanel #Totti in costume con il volto censurato, ma col culo in copertina. Gente sì, ma di me… - giornalettismo : La copertina di #Gente mostra #chanel, figlia di #totti e #ilaryblasi, al mare con il padre evidenziando le somigli… - PinaNapoli18 : RT @grisou79: Ho visto la copertina di Gente con la foto del culo della figlia di #Totti al mare. Meglio non retwittarla, ma diocane, ha 13… -

Ultime Notizie dalla rete : copertina Gente Cristina Chiabotto in dolce attesa del primo figlio, lo scoop del settimanale Gente ControCopertina Ilary Blasy e Totti pizzicati in spiaggia con i figli. Clamorosa Chanel: a 13 anni è già uguale alla mamma

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno godendo i figli in questo periodo un po’ particolare a causa del coronavirus. Domani in edicola uscirà il nuovo numero di Gente, che ha scelto di dedicare la co ...

Totti in relax al mare: la figlia Chanel è la copia di Ilary

Francesco Totti al mare con la figlia Chanel, sempre più somigliante alla mamma Ilary. Gente, in edicola con L'Arena domani, sabato, sceglie di dedicare la copertina all'ex calciatore della Roma e del ...

Francesco Totti e Ilary Blasi si stanno godendo i figli in questo periodo un po’ particolare a causa del coronavirus. Domani in edicola uscirà il nuovo numero di Gente, che ha scelto di dedicare la co ...Francesco Totti al mare con la figlia Chanel, sempre più somigliante alla mamma Ilary. Gente, in edicola con L'Arena domani, sabato, sceglie di dedicare la copertina all'ex calciatore della Roma e del ...