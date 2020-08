La 34enne incinta di Longobardi dimessa dal pronto soccorso che, dopo due giorni, muore con il bambino (Di venerdì 21 agosto 2020) Del caso si sta già occupando la procura di Cosenza che, immediatamente dopo la denuncia presentata, ha disposto l’autopsia. Una donna incinta di 34 anni, di Longobardi in provincia di Cosenza, è morta nell’ospedale della città calabrese dopo essere stata precedentemente dimessa dalla stessa struttura sanitaria. La donna, M. C., era al sesto mese di gravidanza: si era recata, nella giornata di lunedì, presso l’ospedale dell’Annunziata di Cosenza, nel reparto di ginecologia. Aveva accusato sintomi piuttosto seri: dai dolori addominali, al vomito, alla dissenteria. LEGGI ANCHE > Anna, 36 anni, morta in ospedale. L’ipotesi choc: «Nessuno ha capito che era incinta» Donna incinta morta a ... Leggi su giornalettismo

