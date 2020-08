Klaksvik-Slovan Bratislava rinviata per casi Covid-19: preliminare Champions League 2020/2021 (Di venerdì 21 agosto 2020) Il Covid-19 continua a minacciare anche il mondo dello sport. E’ stata infatti rinviata la partita tra il KÍ Klaksvík (Far Oer) e lo Slovan Bratislava (Slovacchia), valevole per il primo turno preliminare della Champions League 2020/2021 che si sarebbe dovuta svolgere quest’oggi alle ore 18. La partita è stata rimandata, in accordo con la Uefa, per via di casi positivi al Covid-19. “Abbiamo fatto ogni sforzo per far sì che la partita si svolgesse. A questo punto, però, è importante sottolineare che la UEFA ha rinviato la partita, ma non ha ancora deciso cosa succederà dopo. Attendiamo ulteriori passi dalla UEFA, che dovrebbe ... Leggi su sportface

