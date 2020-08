Kirsten Dunst vs Kanye West: l'attrice finisce senza consenso nel suo manifesto elettorale (Di venerdì 21 agosto 2020) Kanye West ha inserito senza permesso la foto di Kirsten Dunst sul suo manifesto elettorale: la risposta dell'attrice su Twitter non si è fatta attendere. Kirsten Dunst ha condiviso un post "piccato" su Twitter, in risposta al manifesto elettorale usato per la campagna presidenziale di Kanye West, sul quale appaiono (senza permesso) sia lei che altri personaggi famosi. In questo anomalo 2020 ha stupito fino ad un certo punto la candidatura di Kanye West a Presidente degli Stati Uniti d'America. Settimana dopo settimana, però, il percorso del rapper verso la Casa Bianca è apparso ... Leggi su movieplayer

Ultime Notizie dalla rete : Kirsten Dunst Kirsten Dunst vs Kanye West: l'attrice finisce senza consenso nel suo manifesto elettorale Movieplayer.it Kirsten Dunst vs Kanye West: l'attrice finisce senza consenso nel suo manifesto elettorale

Kanye West ha inserito senza permesso la foto di Kirsten Dunst sul suo manifesto elettorale: la risposta dell'attrice su Twitter non si è fatta attendere. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 21/08/2020 Kirst ...

Drunk History cancellata a Comedy Central

La settima stagione di Drunk History era in fase di pre-produzione, lo scorso marzo, quando la pandemia ha costretto la troupe e gli sceneggiatori a fermarsi. Successivamente Comedy Central ha deciso ...

Kanye West ha inserito senza permesso la foto di Kirsten Dunst sul suo manifesto elettorale: la risposta dell'attrice su Twitter non si è fatta attendere. NOTIZIA di PATRIZIA MONACO — 21/08/2020 Kirst ...La settima stagione di Drunk History era in fase di pre-produzione, lo scorso marzo, quando la pandemia ha costretto la troupe e gli sceneggiatori a fermarsi. Successivamente Comedy Central ha deciso ...