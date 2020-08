Katy Perry rilascia What Makes A Woman, brano promozionale dall’album Smile (Di venerdì 21 agosto 2020) Katy Perry rilascia What Makes A Woman, nuovo brano promozionale da Smile che sarà rilasciato il 28 agosto prossimo. La canzone segue la pubblicazione di Smile, title track dell'album di prossima pubblicazione. L'uscita dell'album era stata annunciata per il 14 agosto, ma la data che è stata resa ufficiale è quella del 28. Nota anche la tracklist con 12 brani da solista, lanciati dall'accoglienza poco soddisfacente del primo singolo. Oltre all'impegno con l'album, Katy Perry sta anche per diventare madre per la prima volta. L'artista aspetta una bambina dal suo compagno Orlando Bloom, che nascerà nelle prossime settimane. La coppia ha ... Leggi su optimagazine

