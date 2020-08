Katy Perry: “Ho tirato fuori il veleno dal mio corpo” (Di venerdì 21 agosto 2020) Katy Perry affronta a viso aperto la tematica della depressione che l’ha colpita tre anni fa. Scava nei motivi e racconta come è riuscita ad uscirne. Katy Perry sa cosa vuol dire fare i conti con la parte più oscura di sé, quella che caccia fuori tutte le proprie insicurezze e i tormenti interiori. La cantante ci ha fatto i conti molto da vicino tra il 2017 e il 2018, quando la sua vita ha di colpo preso una piega inaspettata. Lasciata dal ragazzo dopo l’uscita dell’album Witness, la popstar ha cominciato a pensare che il mondo fosse stufo di lei e non volesse più saperne nulla. Il dolore era talmente forte che non era più contenibile, né riusciva a convogliarlo nelle sue canzoni come aveva sempre fatto. Da lì a ... Leggi su bloglive

mtvitalia : È il momento di ascoltare un nuovo brano da #Smile di Katy Perry ?? #WhatMakesAWoman - RollingStoneita : Con ‘Smile’ Katy Perry torna alle origini e riconquista il paradiso del pop #14agosto - DaniiXat : RT @mtvitalia: È il momento di ascoltare un nuovo brano da #Smile di Katy Perry ?? #WhatMakesAWoman - awanasghena : RT @mtvitalia: È il momento di ascoltare un nuovo brano da #Smile di Katy Perry ?? #WhatMakesAWoman - Perryzmatic : RT @mtvitalia: È il momento di ascoltare un nuovo brano da #Smile di Katy Perry ?? #WhatMakesAWoman -