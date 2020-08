Karina Cascella, viene fuori la sorella quasi sosia. Chi è Sunny Cascella (Di venerdì 21 agosto 2020) Karina Cascella principalmente è conosciuta grazie per la sua inimitabile schiettezza, che da molti anni le ha permesso di lavorare nello scintillante mondo della televisione italiana. Il suo volto è inevitabilmente collegato al dating show Uomini e Donne, il programma che le ha donato maggiore popolarità. Quell’importante esperienza si è conclusa da tempo e, al contrario di ciò che afferma l’opinione pubblica, i rapporti con Maria de Filippi sono tuttora ottimi. In molti ricorderanno l’intensa storia d’amore con Salvatore Angelucci. I due volti del piccolo schermo si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne per poi innamorarsi e creare una famiglia: Ginevra Angelucci è il simbolo che ricorderà per sempre il loro sentimento. Per Karina ... Leggi su tuttivip

honeyviolencae : @xworriedd cascella karina - lesei_dimattina : @xCaaarlaa Karina Cascella è quella col cappuccio? - GossipItalia3 : Karina Cascella oggi giunonica in barca, dietro spunta l’ex: «Guarda un po’», fioccano le insinuazioni!… - MoonEclipses : @chibikrill @spiazzata Allora dovrebbe essere Karina in italiano ??tipo la Cascella -