Kamala Harris: «Mia madre mi ha insegnato a mettere la famiglia al primo posto: quella in cui sei nata e quella che hai scelto» – Il video (Di venerdì 21 agosto 2020) La senatrice californiana Kamala Harris – prima donna nera a essere scelta come probabile vicepresidente da Joe Biden, candidato democratico alle presidenziali di novembre – ha raccontato alla convention democratica la sua infanzia e l’educazione ricevuta dai genitori immigrati, e ha parlato della sua visione per un Paese più inclusivo. Nel discorso durato circa 17 minuti, Harris – madre indiana e padre giamaicano – racconta gli anni della sua gioventù nella Bay Area, in California. Parla del viaggio di sua madre in America, della relazione dei genitori, della loro separazione e dell’essere stata cresciuta, insieme alla sorella Maya, dalla madre single che le ha insegnato a mettere «la ... Leggi su open.online

