Juventus, Damascelli: “Non hanno un Euro per il mercato” (Di venerdì 21 agosto 2020) Juventus – Tony Damascelli ha parlato della programmazione bianconera e delle scelte di mercato che vengono discusse negli uffici dei dirigenti. Secondo il giornalista, nonché opinionista di Telelombardia, la situazione economica del club di Andrea Agnelli resta molto preoccupante. Si discute, infatti, del possibile addio di uno tra Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo. Quest’ultimo corteggiatissimo anche dal Psg. Juventus: mercato low cost Tramite i microfoni di “Radio Radio”, Damascelli ha espresso il suo parere sull’attacco che Andrea Pirlo potrebbe schierare. Le parole: Leggi anche:Paratici Juventus, Capozucca svela il futuro del dirigente “A Torino non hanno un Euro per il mercato. Dietro alla Juve c’è ... Leggi su juvedipendenza

MatteoPrencipe7 : @gobboisback A sentire questi cretini - MaxTen10ADP : Damascelli: 'La Juventus non ha un euro per il mercato' EH, DAMASCELLI..SONO SSSICUURO CHE LO PRENDERÀ NEL CULO MO… - Pasky973 : Ma #Damascelli... Chi cazzo è? ?????? #Juventus #Pirlo - pccpla : RT @calciomercatoit: ?? #Juventus - #Damascelli sicuro: “A Torino non hanno un euro per il mercato' ?? #CMITmercato - peppe844 : #juventus #FinoAllaFine #Finoallafineforzajuventus #exor #Elkann e cosi finisce un era?in malo modo vedo! poco al… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Damascelli Damascelli: "La Juventus non ha un euro per il mercato" Tutto Juve Damascelli: "La Juventus non ha un euro per il mercato"

Il giornalista de Il Giornale Tony Damascelli commenta alla sua maniera - senza peli sulla lingua - le strategie di mercato della Juventus sulle frequenze di Radio Radio. Ecco le sue parole riprese da ...

Calciomercato Juventus: “I bianconeri non hanno un euro!”

Tony Damascelli ha commentato il calciomercato della Juventus. Parole pesanti che non sembrano presagire nulla di buono per i bianconeri Un calciomercato tutto da decifrare quello della Juventus. I bi ...

Il giornalista de Il Giornale Tony Damascelli commenta alla sua maniera - senza peli sulla lingua - le strategie di mercato della Juventus sulle frequenze di Radio Radio. Ecco le sue parole riprese da ...Tony Damascelli ha commentato il calciomercato della Juventus. Parole pesanti che non sembrano presagire nulla di buono per i bianconeri Un calciomercato tutto da decifrare quello della Juventus. I bi ...