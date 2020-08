Juventus, da Dzeko a Benzema: chi arriva in attacco? Vantaggi e svantaggi dei 4 obiettivi (Di venerdì 21 agosto 2020) Dzeko, Milik, Raul Jimenez, Benzema. O Milik, Raul Jimenez, Dzeko, Benzema. O Raul Jimenez, Dzeko, Milik, Benzema. Insomma, sistemateli un po’ come vi pare. Ciò che è certo è che Benzema è l’ultimo. Non per scelta, ma perché – tra i quattro – è quello su cui non ci sono ad oggi “tracce” di trattative più o meno avanzate. Da parte di chi, vi starete chiedendo? Dai, ci siete arrivati. La nuova Juve di Pirlo cerca un attaccante da affiancare a Ronaldo e vari nomi sono stati sondati. Con Milik è stato proposto lo scambio, Dzeko è la prima scelta del neo tecnico, Raul Jimenez è obiettivo da un po’ e ... Leggi su calcioweb.eu

