Juve, Pirlo vuole Dzeko, la Roma fa muro. L’agente: “Per ora resta, poi si vedrà” (Di venerdì 21 agosto 2020) Andrea Pirlo ha chiesto alla Juventus rinforzi nel reparto avanzato e in cima alla lista di desideri è finito Edin Dzeko, centravanti bosniaco della Roma. Il tecnico preferisce l’ex City a Milik e Zapata, ma i giallorossi al momento non hanno intenzione di avviare alcuna trattativa. Stando a quanto riportato da Sky Sport nelle ultime … L'articolo Juve, Pirlo vuole Dzeko, la Roma fa muro. L’agente: “Per ora resta, poi si vedrà” Leggi su dailynews24

forumJuventus : [CT] La Juve si fa in due: Alla Continassa è Cherubini ad essere il punto di riferimento più diretto per Pirlo. Par… - forumJuventus : [GdS] Pirlo vuole Dzeko. Con Ronaldo che viaggia verso i 36 la Juve si troverebbe con una coppia d’attacco over 35.… - romeoagresti : Semaforo verde dall’Hajduk Spalato: #Tudor farà parte dello staff di Pirlo alla #Juve // Green light from Hajduk Sp… - _Morik92_ : La mia intervista a @LichtsteinerSte: 'Il mio ritiro, come mi ha cambiato la #Juve e perché vince sempre'. E aggiun… - LaskaJuventus : RT @TUTTOJUVE_COM: ESCLUSIVA TJ - A tutto Lichtsteiner: 'Il mio ritiro, come mi ha cambiato la Juve e perché vince sempre'. E aggiunge: 'Su… -

Ultime Notizie dalla rete : Juve Pirlo Nasce la Juve di Pirlo: Demiral corre già Tuttosport La Stampa - Juventus su Dzeko: è una richiesta di Pirlo

I bianconeri cercano una spalla per CR7, salgono le quotazioni del bosniaco: Milik potrebbe passare alla Roma completando il puzzle. Alla ricerca della coppia perfetta. La Juventus si guarda intorno: ...

Calciomercato Juventus, Pirlo vuole Dzeko | Scambio con la Roma

In serata è arrivata una clamorosa indiscrezione da Barcellona riguardo a Lionel Messi: l'argentino valuta l'addio, Inter alla porta. La pesante sconfitta per 8-2 ...

I bianconeri cercano una spalla per CR7, salgono le quotazioni del bosniaco: Milik potrebbe passare alla Roma completando il puzzle. Alla ricerca della coppia perfetta. La Juventus si guarda intorno: ...In serata è arrivata una clamorosa indiscrezione da Barcellona riguardo a Lionel Messi: l'argentino valuta l'addio, Inter alla porta. La pesante sconfitta per 8-2 ...