Juve | Pirlo ha scelto il nuovo attaccante

Come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Andrea Pirlo avrebbe ormai fatto la sua scelta: per il Maestro la prima punta ideale per la prossima stagione è Edin Dzeko. In un modo o nell'altro, nella prossima sessione di

Con l'arrivo di Andrea Pirlo in panchina, la Juventus studia le mosse sul mercato per cercare di rinforzare la rosa della stagione 2020/21: uno degli obiettivi del club bianconero sarebbe quello di ri ...

L'estate di Sandro Pochesci, tra nostaglia di Terni e la nuova avventura con il Carpi

TERNI Il solito, originale, incorreggibile Sandro Pochesci. L'ex allenatore della Ternana, che proprio ieri pomeriggio ha firmato un contratto che lo lega al Carpi, in Lega Pro (potrebbe essere una de ...

