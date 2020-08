Juve-Dybala: pausa di riflessione sul rinnovo. La cessione rimane ancora possibile (Di venerdì 21 agosto 2020) La Juventus tratta il rinnovo con Paulo Dybala ma pensa anche alla possibile cessione del suo numero 10: le ultimissime Leggi su 90min

forumJuventus : ?? Il punto di #SkyCalciomercato sulla Juventus: - Douglas Costa in uscita, interessa allo United - Higuain si… - GoalItalia : Zero offerte ricevute, le parole dell'agente che lasciano ottimisti: il futuro di Dybala sarà alla Juventus ???? [… - forumJuventus : Dybala, parla l'agente: 'Via dalla Juve? Paulo è felice in bianconero e lavoriamo al prolungamento del contratto'??… - _Morik92_ : RT @TUTTOJUVE_COM: ESCLUSIVA TJ - A tutto Lichtsteiner: 'Il mio ritiro, come mi ha cambiato la Juve e perché vince sempre'. E aggiunge: 'Su… - Chehaly : RT @_Morik92_: La mia intervista a @LichtsteinerSte: 'Il mio ritiro, come mi ha cambiato la #Juve e perché vince sempre'. E aggiunge: 'Sul… -