Johann Zarco penalizzato, partirà dalla pit lane (Di venerdì 21 agosto 2020) Johann Zarco è stato penalizzato. Lo comunica questa mattina la Race Direction, alla fine di una lunga consultazione iniziata ieri. Il francese del team Avintia Racing è considerato responsabile del grave incidente in cui ha tamponato Franco Morbidelli, nel corso del GP d’Austria di settimana scorsa. Nella gara della Stiria, che si svolge sullo stesso circuito, Zarco dovrà partire dalla pit lane. Sempre che riesca ad ottenere l’idoneità medica per correre. FIM MotoGP Stewards After a disciplinary hearing on the incident with @FrankyMorbido12, @JohannZarco1 has been given a penalty to start his next #MotoGP race from the pit lane #AustrianGP pic.twitter.com/RVB4yvNchz— MotoGP (@MotoGP) ... Leggi su sport.periodicodaily

