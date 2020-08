Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casabianca (Di venerdì 21 agosto 2020) Joe Biden è il candidato del Partito democratico alla Casabianca. Lo ha ufficializzato la Convention in questi giorni. Biden espone il suo programma. Si punta anche sulla scelta di una donna afroamericana come vice: Kamala Harris, e su un parterre ampio di sostenitori Vip. Si punta anche sulla demonizzazione di Trump, che però agli occhi dell'elettorato repubblicano di meriti ne ha accumulati. La Convention del Partito Democratico ha ufficializzato Biden come candidato del Partito (...) - Tribuna Libera / USA, Elezioni, Convention Leggi su feedproxy.google

lorepregliasco : Il discorso che Biden prepara da tutta la vita. Quello di stasera. - ilpost : Cosa ha detto Joe Biden nel discorso con cui ha concluso la convention del Partito Democratico statunitense, e in c… - repubblica : Joe Biden: 'Accetto la nomination. Con Trump troppo odio, rilanceremo l'America come fece Roosevelt con il New Deal… - clikservernet : Usa 2020: col discorso di Joe Biden, si chiude una convention anomala. Vediamo se i repubblicani sapranno fare megl… - Noovyis : (Usa 2020: col discorso di Joe Biden, si chiude una convention anomala. Vediamo se i repubblicani sapranno fare meg… -