Joe Biden conquista la nomination democratica per la Casabianca (Di venerdì 21 agosto 2020) Joe Biden è il candidato del Partito democratico alla Casabianca. Lo ha ufficializzato la Convention in questi giorni. Biden espone il suo programma. Si punta anche sulla scelta di una donna afroamericana come vice: Kamala Harris, e su un parterre ampio di sostenitori Vip. Si punta anche sulla demonizzazione di Trump, che però agli occhi dell'elettorato repubblicano di meriti ne ha accumulati. La Convention del Partito Democratico ha ufficializzato Biden come candidato del Partito (...) - Tribuna Libera / USA, Elezioni, Convention Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Joe Biden Obama: Joe Biden ha l’esperienza per rendere gli Usa un Paese migliore Il Sole 24 ORE Il clan Biden: tutte le donne del candidato alla presidenza USA

Joe Biden è l’anti-Trump. E’ lui il candidato del Partito Democratico chiamato a sfidare l’attuale presidente alle elezioni Usa 2020 del prossimo 3 novembre. Dalle premesse ci si aspetta una sorta di ...

“Trump ha 91% probabilità di essere rieletto”/ Il modello di Norpoth: Biden spacciato

Norpoth spiega il suo metodo: “È basato su cent’anni di primarie. Le prime sono cruciali: il New Hampshire in particolare, dove Joe Biden è andato male. Ho incluso la South Carolina nel modello perché ...

