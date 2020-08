Jamie Dornan diventa Maria Antonietta nell'esilarante video deepfake (Di venerdì 21 agosto 2020) Jamie Dornan ha condiviso sui social il video deepfake che lo trasforma nella regina Maria Antonietta, protagonista del film Marie Antoinette di Sofia Coppola. Attraverso il suo canale Instagram, l'attore Jamie Dornan ha condiviso un video deepfake che lo vede indossare i panni di Maria Antonietta, regina protagonista del film Marie Antoinette di Sofia Coppola, nel quale lui stesso ha recitato nel 2006. Ormai da settimane sta impazzando l'app Reface che ti permette di sovrapporre il tuo volto a quello di personaggi famosi, diventando così protagonista di iconiche scene da film o di famose clip musicali. Lo sa bene Jamie ... Leggi su movieplayer

