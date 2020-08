James Rodriguez, futuro incerto: interessato anche il Galatasaray (Di venerdì 21 agosto 2020) Il futuro di James Rodriguez è sempre più incerto. Il calciatore è in uscita dal Real Madrid, ma non ha ancora ricevuto una proposta formale dalle squadre a lui interessate (tra cui la Lazio). Secondo quanto riportato dalla stampa turca, il Galatasaray si aggiunge ai club che hanno messo nel mirino Rodriguez. A differenza delle altre squadre, l’approccio della società turca sembra più concreto: pare abbia già contato il Real Madrid per parlare del futuro del colombiano. L’idea del club turco è quella di proporre un prestito a stipendio dimezzato (ora il calciatore percepisce 8 milioni di euro netti a stagione), che verrebbe pagato dai blancos, ma la situazione resta da definire. Leggi su sportface

