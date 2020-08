Italiani scoprono molecola che blocca il coronavirus in vitro: deriva dal colesterolo (Di venerdì 21 agosto 2020) Italiani scoprono molecola che blocca il coronavirus in vitro. Un team di ricerca italiano guidato da scienziati dell’Università di Torino ha scoperto una molecola in grado di inibire la replicazione del coronavirus SARS-CoV-2 in provetta, senza significativi effetti citotossici. Si tratta del 27-idrossicolesterolo (27OHC), un derivato del colesterolo prodotto naturalmente dal nostro organismo. L’efficacia dovrà essere dimostrata in studi clinici ad hoc. Scienziati Italiani hanno identificato una molecola in grado di bloccare la replicazione del coronavirus SARS-CoV-2 nelle cellule umane coltivate in provetta. ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Una scoperta tutta italiana nella lotta al Coronavirus ?????? - Lolanora76 : RT @fanpage: Una scoperta tutta italiana nella lotta al Coronavirus ?????? - SilviaBusacca : RT @giffonifilmfest: 'Non dovevamo portare noi dei registi italiani a raccontare la loro realtà, dovevamo insegnare loro a sapersi racconta… - panettos : RT @fanpage: Una scoperta tutta italiana nella lotta al Coronavirus ?????? - nefelef : RT @fanpage: Una scoperta tutta italiana nella lotta al Coronavirus ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Italiani scoprono Italiani scoprono molecola che blocca il coronavirus in vitro: deriva dal colesterolo Scienze Fanpage Giuseppe Di Bello, l’ex carabiniere che ha trovato i resti di Gioele: «Non dormivo più pensando a lui»

CAPO D’ORLANDO (Messina)- «La sera prima della giornata di mobilitazione alla ricerca di Gioele, ho rimproverato mia figlia. Era andata a una manifestazione canora (è una cantante, ndr), e mi aveva la ...

Il coronavirus può provocare la miastenia gravis, una rara malattia autoimmune: scoperta italiana

La COVID-19, l'infezione scatenata dal coronavirus SARS-CoV-2, può innescare una rara complicanza neurologica chiamata miastenia gravis. Come specificato dall'Istituto Humanitas, la miastenia è una co ...

CAPO D’ORLANDO (Messina)- «La sera prima della giornata di mobilitazione alla ricerca di Gioele, ho rimproverato mia figlia. Era andata a una manifestazione canora (è una cantante, ndr), e mi aveva la ...La COVID-19, l'infezione scatenata dal coronavirus SARS-CoV-2, può innescare una rara complicanza neurologica chiamata miastenia gravis. Come specificato dall'Istituto Humanitas, la miastenia è una co ...