"Italiani in piazza? Siamo pronti Se vinciamo Mattarella intervenga" (Di venerdì 21 agosto 2020) Intervista di AffarItaliani.it alla leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. "Negli ultimi due anni e mezzo il centrodestra unito ha vinto in dieci regioni su undici, con la sola eccezione dell’Emilia-Romagna. Noi crediamo che, se le urne di settembre..." Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani

Meloni: "Se vinciamo Mattarella intervenga. Italiani in piazza, siamo pronti" Affaritaliani.it

Il cinema riparte da Pesaro. Si inaugura domani, e proseguirà fino al 29, l’edizione numero 56 d’uno dei festival prediletti dagli spettatori più curiosi, affamati di scoperte. Sarà un’edizione in mas ...

Meloni: "Il governo è minoranza nel Paese. Dopo il voto Mattarella intervenga"

Giorgia Meloni ha assistito giovedì 20 agosto alla spettacolare esibizione di paracadutismo sportivo della squadra acrobatica di atleti e campioni della 'Società Sportiva Lazio Paracadutismo' capitana ...

