Israele, di 'storico' quell'accordo ha solo l'alleanza tra due autocrazie (Di venerdì 21 agosto 2020) Per cogliere il senso profondo, culturale prim'ancora che politico, di questa 'rivoluzione illiberale', Globalist attinge alle considerazioni di una delle più argute, taglienti, efficaci firme del ... Leggi su globalist

Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte indagato, doppiopesismo rispet… - NicolaPorro : Sullo storico accordo #Israele-#Emirati c’è una cosa che giornali e commentatori progressisti non vi diranno mai. C… - Agenzia_Ansa : L'annuncio del presidente #Trump, storica pace tra #Israele ed #Emirati. Israele rinuncia all'adesione della… - EmanueleBonann9 : Dopo lo storico accordo raggiunto con Abu Dhabi pochi giorni fa, si assiste a 10 giorni di bombardamenti completame… - CScrotone : @PoliticaPerJedi Sarà il bandito che dite, ma vedo per la prima volta un potus non far guerre in giro per il mondo,… -