Israele bombarda Gaza per il decimo giorno consecutivo (Di venerdì 21 agosto 2020) Fonti palestinesi hanno riferito danni leggeri ma nessuna vittima dopo il raid a Khan Yunis, nel sud di Gaza Gli aerei israeliani hanno lanciato incursioni contro Gaza nella tarda serata di giovedì in risposta al lancio di razzi dalla Striscia di Gaza, mentre i mediatori cercavano di accordare la fine dell’ultima riacutizzazione del conflitto. Razzi sono stati lanciati contro Israele ma si sono schiantati all’interno dell’enclave palestinese, secondo testimoni e fonti della sicurezza di Gaza citate da AFP. Fonti palestinesi hanno riferito danni leggeri ma nessuna vittima dopo il raid israeliano a Khan Yunis, nel sud di Gaza. Gli ultimi scambi sono seguiti al fuoco anticarro dell’esercito israeliano in mattinata contro Hamas, il partito di ... Leggi su databaseitalia

