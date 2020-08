Iraq, Trump: “ce ne andremo a breve” (Di venerdì 21 agosto 2020) Donald Trump giovedì ha ribadito la sua promessa di ritirare le ultime truppe americane in Iraq, sottolineando che gli Stati Uniti sono pronti a venire in aiuto se l’Iran agisce in modo ostile. Parlando alla Casa Bianca, durante il suo primo incontro con il primo ministro iracheno, Mustafa al Kadhimi, il presidente degli Stati Uniti si è detto impaziente che le truppe statunitensi lascino l’Iraq. Il Presidente, Donald Trump, ha dichiarato in un’intervista che “ce ne andremo a breve, abbiamo pochi soldati in Iraq – prosegue – ma siamo qui per aiutare, e questo il Primo Ministro lo sa. Se l’Iran dovesse agire in modo ostile, noi saremo lì per aiutare il popolo iracheno“. Il presidente degli Stati Uniti ha ... Leggi su sbircialanotizia

mangela46 : RT @laperlaneranera: Loro giocarono a fare Guerre fuori-casa Intervennero militarmente in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, Bombardarono lo… - RadioItaliaIRIB : Trump: ‘Lasceremo l'Iraq entro tre anni’ - FrancoFrrfrn : RT @laperlaneranera: Loro giocarono a fare Guerre fuori-casa Intervennero militarmente in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, Bombardarono lo… - albealias : RT @laperlaneranera: Loro giocarono a fare Guerre fuori-casa Intervennero militarmente in Siria, Libia, Iraq e Afghanistan, Bombardarono lo… - Mauro83464595 : RT @clo_roma: Ma tu guarda i casi della vita... #Obama, Premio Nobel per la Pace, ha bombardato 7 paesi, tra cui l’Iraq #Trump riceve all… -

Ultime Notizie dalla rete : Iraq Trump Trump: truppe della coalizione lasceranno Iraq entro tre anni Sputnik Italia Bannon Down

L’arresto di Steve Bannon, architetto dell’ideologia sovranista del presidente Donald Trump, è stato fatto da ispettori del servizio postale su mandato del procuratore Audrey Strauss del Southern Dist ...

Senatori statunitensi avvertono Trump sui rischi del programma nucleare saudita

In una lettera a Donald Trump ieri, un gruppo bipartisan di senatori ha chiesto un briefing al Congresso per affrontare le ambizioni nucleari e il programma missilistico dell'Arabia Saudita, nonché il ...

L’arresto di Steve Bannon, architetto dell’ideologia sovranista del presidente Donald Trump, è stato fatto da ispettori del servizio postale su mandato del procuratore Audrey Strauss del Southern Dist ...In una lettera a Donald Trump ieri, un gruppo bipartisan di senatori ha chiesto un briefing al Congresso per affrontare le ambizioni nucleari e il programma missilistico dell'Arabia Saudita, nonché il ...