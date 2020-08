iPhone 12, Apple userà una batteria più economica del 50%: il motivo (Di venerdì 21 agosto 2020) Stando alle ultime indiscrezione, Apple starebbe pensando di utilizzare una batteria più economica per il nuovo iPhone 12. Ecco il motivo Ancora poche settimane, e Apple rilascerà finalmente il nuovissimo iPhone 12. Attesa spasmodica da parte degli appassionati della ‘mela mangiucchiata’, che non vedono l’ora di scoprire tutte le novità che il colosso di Palo … L'articolo iPhone 12, Apple userà una batteria più economica del 50%: il motivo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SirDistruggere : Ho letto che i nuovi iphone saranno tutti 5G, questo autunno con i complottisti che attaccano Apple ci sarà da divertirsi. - CeotechI : RT @CeotechI: La maggior parte degli utenti dei milioni di dispositivi attivi di Apple sono anche fruitori di iCloud... - #iphone #icloud #… - CeotechI : RT @CeotechI: Huawei ha ottenuto due nuovi riconoscimenti da parte dell’Expert Imaging and Sound Association (EISA)... - #huawei #pro #sams… - mwontumi16 : RT @Lortgoat: Apple IPhone Camera vs Android Camera - Lortgoat : Apple IPhone Camera vs Android Camera -

Ultime Notizie dalla rete : iPhone Apple

Honor Router 3 Wi-Fi 6 Plus: cosa offre in più rispetto a un router normale Il nuovo router Honor appena arrivato in redazione supporta lo standard Wi-Fi 6 Plus. Dopo qualche test, ecco cosa offre in ...Ai giorni nostri è sufficiente possedere una carta di credito o una carta prepagata (come per esempio la Postepay) per poter acquistare su Internet in tutta sicurezza, anche sulle piattaforme di gioco ...