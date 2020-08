Investito dopo la rissa, eseguita l'autopsia. Ma servono ulteriori accertamenti per fare piena luce (Di venerdì 21 agosto 2020) Investito dopo la rissa fuori dalla discoteca, stretta nelle indagini. Slitta l'autopsia 20 August 2020 Notte di follia a Ferragosto, così è morto Filippo a soli 24 anni: la ricostruzione della rissa ... Leggi su perugiatoday

Elsa_Lisetta : @GiampaoloF @MediasetTgcom24 Sappiamo che questo criminale ha investito e ucciso una 15enne e,anziché fermarsi e so… - seimejotesisi : @pietromichi @massimozampini Se ignori i proclami dopo l'acquisto di Ronaldo potresti avere ragione. Se pensi che i… - CCarlutti : @_aug_10th Daimler aveva investito $50m in TSLA per capire di cosa si trattasse. Le ha vendute poco dopo pensando d… - CCarlutti : @JoeyAtroce @_aug_10th Daimler aveva investito $50m in TSLA per capire di cosa si trattasse. Le ha vendute poco dop… - FidoRossonero : @WhyAlwaysMajico Mamma mia Fofana, chi mi hai nominato. Il mio preferito dopo Kouassi. Comunque immagino che quel p… -