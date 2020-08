Internet Explorer va in pensione dopo 25 anni: stop agli aggiornamenti dello storico browser (Di venerdì 21 agosto 2020) Da Redmond, negli Stati Uniti, arriva un annuncio che riguarda tutto il mondo della navigazione in rete: Internet Explorer, da tempo fuori dai piani di Microsoft, smetterà di essere aggiornato la prossima primavera. E anche se da qualche anno il browser ha conosciuto una certa obsolescenza, sono molte le aziende che lo usano perché compatibile con programmi e piattaforme sviluppate ad hoc. Così, dopo un quarto di secolo, a partire dal 17 agosto 2021, i servizi web del pacchetto Microsoft 365 – come il gestionale di mail Outlook e gli applicativi online della suite Office, non saranno più compatibili con il browser lanciato 25 anni fa. Per chi ha effettuato la transizione verso Microsoft Edge, Firefox o Google Chrome, browser ... Leggi su open.online

