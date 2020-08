Inter, Vecino incita i compagni per la finale: «Carica ragazzi!» – FOTO (Di venerdì 21 agosto 2020) Il centrocampista dell’Inter, Matias Vecino, ha mandato un messaggio di incitamento ai propri compagni in vista della finale di Europa League Matias Vecino, centrocampista dell’Inter, ha scritto un messaggio di incoraggiamento ai suoi compagni in vista della finale di Europa League contro il Siviglia. Il giocatore è attualmente indisponibile dopo l’operazione al ginocchio a cui si è sottoposto circa un mese fa. Ecco le sue parole sul proprio profilo Instagram: «Carica ragazzi. E forza Inter». View this post on Instagram Carica ragazzi. E forza @Inter ... Leggi su calcionews24

