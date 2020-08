Inter-Siviglia, i telecronisti Sky Sport e Tv8: ecco chi commenta la finale di Europa League (Di venerdì 21 agosto 2020) Dalle ore 21:00 l’Inter di Conte scenderà in campo a Colonia per contendersi l’Europa contro il Siviglia, formazione spagnola guidata da Lopetegui. La gara verrà trasmessa in diretta sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Football e Sky Sport 251 con telecronaca di Massimo Marianella e Luca Marchegiani ma verrà trasmessa anche in chiaro, e dunque disponibile anche per i non abbonati al pacchetto Sport, su TV8. Leggi su sportface

